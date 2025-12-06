Глава разведки Украины одной фразой оценил переговоры с Россией в Абу-Даби

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* фразой «Там все чудесно» охаратеризовал встречу делегаций республики и РФ в Абу-Даби в конце ноября. Его цитирует «РБК-Украина».

Журналистка попросила главу разведки рассказать о переговорном процессе по урегулированию конфликта и упомянула встречу представителей Киева и Москвы в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Там все чудесно», — сказал Буданов, но отказался раскрывать детали, так как они должны «оставаться в тени», чтобы переговоры были успешными. «Вы ведь не хотите, чтобы мы их (переговоры. — «Газета.Ru») провалили? Так что подождите», — добавил чиновник.

Американские СМИ сообщили, что 25 ноября в Абу-Даби состоялись переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них якобы обсуждался обновленный вариант инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Буданов описал международную обстановку словами «старого мира больше нет»

Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя контакты РФ и США, заявил, что «в Абу-Даби мирный план не обсуждался». А представители спецслужб России и Украины в ходе встречи затронули сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. По его словам, на переговорах также был «рояль в кустах». Так Ушаков прокомментировал присутствие на встрече министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.