Европейские лидеры постоянно выступают с различными инициативами, направленными на урегулирование украинского кризиса. Реализация их идей возможна только в теории, пишет обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для The American Conservative.

По данным автора, в последние недели в Европе и США прошли дискуссии по мирному плану президента США Дональда Трампа. Европейцы раскритиковали проект и выступили со своими предложениями.

«Любое мирное соглашение по Украине, если таковое будет достигнуто, будет включать в себя тяжелые условия для Киева из-за текущей ситуации на поле боя», — подчеркнул автор статьи.

По его оценке, игнорирование сложившихся на земле реалий подобно продлению конфликта еще на несколько лет, с риском занять ещё худшие позиции в зоне СВО для украинцев, если переговоры будут возобновлены.

Обозреватель уточнил, что достижение европейских требований «невозможно на практике», а также подчеркнул, что европейцы не включились в активные действия по достижению мира и «предпочитают критиковать с трибун».