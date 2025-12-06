Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

Анкара выразила Киеву и Москве свое беспокойство атаками на танкеры в Черном море, подчеркнув риск расширения географии конфликта, рассказал журналистам глава МИД Хакан Фидан. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 2 декабря, турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море. Ранее также стало известно, что безэкипажные катера атаковали суда, направлявшиеся в Новороссийск.

«Мы обсуждали эту тему с нашими украинскими друзьями. Но не только с ними, у нас были контакты и с российской стороной. Я также обсудил вопрос с коллегами в обеих столицах. Это очень чувствительная тема для нас. Мы не хотим атак на судоходство», — заметил Фидан.

Глава ведомства напомнил, что турецкая сторона неоднократно предупреждала о рисках таких действий.

Тревога Анкары была обусловлена тем, что нападения на суда могут привести к эскалации конфликта, его географическому расширению, констатировал министр.