Жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных

Жители Одессы разбили микроавтобус сотрудников одного из украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) и вызволили из его салона мобилизованных. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«В Одессе люди разбили окна микроавтобуса ТЦК и помогли высвободиться оттуда «бусифицированным», — говорится в посте.

Канал опубликовал видео, на котором запечатлено, как мужчины разбивают автомобиль и помогают людям выбраться из него.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

По информации украинских источников, сотрудники ТЦК берут взятки у родственников насильно мобилизованных, чтобы те избежали призыва. Так, депутат Рады Анна Скороход рассказывала, что сотрудники одного из киевских ТЦК предложили родственникам мобилизованного заплатить $30 тысяч за освобождение от военной службы.

До этого «Страна.ua» писала, что жители Одессы могут избежать мобилизации за взятку в $13 тысяч.