В НАТО предрекли раскол мира на две параллельные системы

Адмирал Роб Бауэр, экс-глава военного комитета НАТО, предположил, что через несколько лет мир может разделиться на две «параллельные системы» на фоне малой эффективности нынешней под эгидой ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Военный заметил, что текущая политика может привести к тому, что через 5-10 лет на планете сложатся две параллельные системы.

«В одну, возможно, будут входить Европа, Северная Америка, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. У них, по сути, будут правила, которые мы сейчас видим на глобальном уровне», — пояснил Бауэр.

По его словам, жители входящих в БРИКС стран желают жить в другой системе, с другим набором правил.

Путин назвал требование России к НАТО

Адмирал предупредил, что раскол будет иметь огромные последствия не только для правительств, но и для бизнеса по всему миру, поскольку будут существовать две разные правовые и денежные системы.