В НАТО предрекли раскол мира на две параллельные системы

Илья Родин

Адмирал Роб Бауэр, экс-глава военного комитета НАТО, предположил, что через несколько лет мир может разделиться на две «параллельные системы» на фоне малой эффективности нынешней под эгидой ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В НАТО предрекли раскол мира на две параллельные системы
© Global Look Press

Военный заметил, что текущая политика может привести к тому, что через 5-10 лет на планете сложатся две параллельные системы.

«В одну, возможно, будут входить Европа, Северная Америка, Южная Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур. У них, по сути, будут правила, которые мы сейчас видим на глобальном уровне», — пояснил Бауэр.

По его словам, жители входящих в БРИКС стран желают жить в другой системе, с другим набором правил.

Путин назвал требование России к НАТО

Адмирал предупредил, что раскол будет иметь огромные последствия не только для правительств, но и для бизнеса по всему миру, поскольку будут существовать две разные правовые и денежные системы.