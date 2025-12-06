Маск сделал жесткое заявление о ЕС

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕК оштрафовала платформу X на 120 млн евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

Бизнесмен заметил, что Запад падет без свободы слова.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — отметил Маск.

Техномагнат также задался вопросом, от чего именно США защищают Европу.