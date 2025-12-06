Орбан осудил ЕС за молчаливое потакание украинской коррупции
ЕС не осудил коррупцию на Украине, когда вскрылись факты крупных хищений в высших эшелонах ее власти. Брюссель покрывает Киев и делает вид, что ничего не произошло. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В соцсети X венгерский политик написал, что руководство ЕС должно был сказать свое веское слово по поводу тотальной коррупции в украинской власти. Однако в Брюсселе решили сделать вид, что ничего не произошло.
Он добавил, что высшие структуры ЕС сами погрязли во взяточничестве и коррупционных скандалах.
Орбан: лидеры ЕС готовятся к войне с Россией
На этой неделе в европейской службе внешних связей разразился крупнейший в ее истории коррупционный скандал.