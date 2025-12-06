ЕС не осудил коррупцию на Украине, когда вскрылись факты крупных хищений в высших эшелонах ее власти. Брюссель покрывает Киев и делает вид, что ничего не произошло. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В соцсети X венгерский политик написал, что руководство ЕС должно был сказать свое веское слово по поводу тотальной коррупции в украинской власти. Однако в Брюсселе решили сделать вид, что ничего не произошло.

«Брюссель и Киев покрывают друг друга вместо того, чтобы смотреть правде в глаза», — написал Орбан.

Он добавил, что высшие структуры ЕС сами погрязли во взяточничестве и коррупционных скандалах.

На этой неделе в европейской службе внешних связей разразился крупнейший в ее истории коррупционный скандал.