Зеленский экстренно засобирался в Лондон из-за произошедшего на переговорах
Владимир Зеленский в понедельник может отправиться в Лондон. Эта поездка будет связана с переговорами по мирному урегулированию конфликта, которые сейчас украинская делегация ведет с представителями президента США Дональда Трампа.
Окончательное решение о визите в Лондон будет принято после доклада главы украинской делегации - секретаря СНБО Рустема Умерова.
"В Лондон поеду, наверное. Я думаю, что, скорее всего, встреча может быть в понедельник", - приводит издание РБК-Украина слова Зеленского, сказанные в кулуарах молитвенного завтрака, в котором он принимал участие.
"Я еще жду, когда поговорю с Соединенными Штатами, с нашей командой, которые там, в Соединенных Штатах. И если все активно, будем в Лондоне", - сказал Зеленский.
Он добавил, что ожидает звонка секретаря СНБО Рустема Умерова с докладом об итогах переговоров.