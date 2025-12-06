Украинские инженеры могут создать так называемые «грязные бомбы» из отходов европейских атомных станций, хранящихся на Чернобыльской АЭС, предположил в беседе с журналистами News.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовало тревожные выводы по итогам проверки объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. По словам ведомства, конструкция, поврежденная в феврале украинским дроном, утратила свои защитные функции.

«Европейцы выделили огромные деньги на этот саркофаг совсем недавно. Его повреждения подтверждают факт коррупции Киева в сфере энергетики», — заметил Кнутов.

Саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

По его данным, Киев обсудил в полузакрытом режиме со странами Европы идею использовать АЭС как хранилище отходов.

Эксперт заметил, что украинское правительство желает, чтобы саркофаг разрушился. Это, добавил он, позволит использовать отходы для создания «грязной бомбы».

Изделие, в текущих условиях, можно изготовить только из сырья, полученного из Европы. Оно находится непосредственно под саркофагом, уточнил Кнутов.

Аналитик резюмировал, что МАГАТЭ следует «срочно вмешаться и контролировать эту зону для того, чтобы проверить, что там происходит».