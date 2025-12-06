Украинка нашла неожиданный повод упрекнуть жену Макрона

Украинская телеведущая Лидия Таран в соцсетях отругала супругу президента Франции Брижит Макрон за грязь в Елисейском дворце. Об этом пишет издание Иносми.

Таран побывала в Елисейском дворце и опубликовала фото и видео его интерьеров. Оказалось, что в резиденции французского президента очень грязные окна. Из-за пятен нельзя рассмотреть, что происходит на улице.

«Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?» — написала Таран.

После начала СВО украинская ведущая переехала во Францию. Она утверждает, что находится там в длительной журналистской командировке.

Ранее специалист, анализирующий поведение людей, заявил, что Брижит Макрон переживает внутренний конфликт, у нее нарциссическая уязвимость.