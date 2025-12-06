Украинские СМИ опубликовали кадры из города Фастов в Киевской области, где ночная атака "Гераней" уничтожила железнодорожный вокзал и депо.

Фастов стал одной из целей массированного удара ракетами и дронами по объектам транспортной и энергетической инфраструктуре Украины.

После атаки дронов на железнодорожной станции возник крупный пожар, продолжавшийся всю ночь и уничтоживший здание вокзала.

Когда спасатели разрешили работникам депо и станции войти на предприятие, выяснилось, что огонь повредил поезда и путевую оборудование.

Администрация украинских железных дорог сообщила об изменениях в графике и маршрутах движения поездов в связи с ударом по Фастову. Станция была важным логистическим узлом рядом со столицей Украины.