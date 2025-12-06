Новое решение Трампа в отношении России встревожило Европу

Новая американская Стратегия национальной безопасности слишком мягко охарактеризовала Россию и слишком жестко — Европу. Смена концепции встревожила европейских политиков, пишет The Telegraph.

В пятницу, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США.

Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к ряду ключевых вопросов в международных отношениях.

Во Франции заявили об унижении Европы Трампом

Журналисты заметили, что часть пунктов документа, касающихся урегулирования кризиса на Украине, звучит вполне обнадеживающе.

«Вместе с тем, европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность», — пояснили обозреватели.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты называют американскими горками неожиданные повороты в политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.