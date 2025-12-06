Новое решение Трампа в отношении России встревожило Европу
Новая американская Стратегия национальной безопасности слишком мягко охарактеризовала Россию и слишком жестко — Европу. Смена концепции встревожила европейских политиков, пишет The Telegraph.
В пятницу, 5 декабря, Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США.
Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к ряду ключевых вопросов в международных отношениях.
Во Франции заявили об унижении Европы Трампом
Журналисты заметили, что часть пунктов документа, касающихся урегулирования кризиса на Украине, звучит вполне обнадеживающе.
«Вместе с тем, европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность», — пояснили обозреватели.
Ранее сообщалось, что европейские дипломаты называют американскими горками неожиданные повороты в политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.