В Катаре заявили о критической точке в переговорах по Газе

Переговоры о закреплении перемирия, достигнутого в секторе Газа, находятся в «критической точке». Об этом заявил премьер и глава МИД Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани, сообщает РИА Новости.

«Посредники работают над тем, чтобы продвинуться к следующему этапу прекращения огня, но мы находимся в критической точке. Пока это только пауза... Мы пока не можем считать это прекращением огня», — сказал министр.

Аль Тани подчеркнул, что прекращение огня не считается завершенным до полного вывода войск Израиля, восстановления стабильности в Газе, а также свободного выезда и въезда людей. Сегодня этого нет, отметил он.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что объединение обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа.