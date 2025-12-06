Литва лишила ВНЖ 145 россиян за частые поездки на родину

Временно проживающие в Литве 145 россиян лишились ВНЖ из-за неоднократных поездок на родину или в Белоруссию, что запрещено местными законами.

Власти Литвы приняли решение аннулировать временный вид на жительство у 145 граждан России, передает ТАСС. Сообщается, что основной причиной явились слишком частые поездки россиян на родину или в Белоруссию, что разрешено не более одного раза за три месяца, согласно действующим национальным санкциям.

Режим автоматического аннулирования временного вида на жительство действует с 2023 года и в апреле текущего года был продлен до мая 2026 года, с расширением ограничительных мер. Нарушившие запрет россияне лишились права находиться в балтийской республике.

На 1 декабря в стране числились 185 766 обладателей временного ВНЖ, из них 76 766 граждан Украины, 46 538 белорусов и 5 159 россиян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, только в этом году 25 граждан Литвы уже попросили в России временное убежище. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал граждан Литвы одними из лидеров среди подданных недружественных государств, которые переезжают в Россию.

В Госдуме также отметили, что угроза Литвы заблокировать Калининград будет означать объявление войны.