ЕС обеспокоен, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине

Лидеры стран Евросоюза обеспокоены тем, что ужесточение позиции США по отношению к Европе в обновленной Стратегии нацбезопасности может серьезно повлиять на ход переговоров по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, для европейских лидеров наступило тревожное время: США "направляют мирные переговоры по Украине как раз в тот момент, когда их позиция в отношении Европы ужесточается". Это "вызывает опасения, что данные изменения могут повлиять на ход переговоров в критический момент", говорится в публикации.

В соответствии со Стратегией нацбезопасности США Вашингтон хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО.

Неприятие у европейских чиновников вызвало и содержащееся в документе высказывание о том, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.