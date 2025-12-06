В Индонезии из-за наводнений погибло свыше 900 человек

Более 900 человек погибли в результате разрушительных наводнений и оползней, обрушившихся на индонезийский остров Суматра, согласно обновленной информации о жертвах стихии, опубликованной в субботу национальным агентством по управлению чрезвычайными ситуациями.

Более 3,3 миллиона человек пострадали от наводнений, а миллион эвакуирован и находится в временных убежищах, сообщает AFP. Серия тропических штормов и муссонных дождей, обрушившихся на этот регион Азии и вызвавших оползни и внезапные наводнения, с прошлой недели унесла жизни около 1790 человек в Индонезии, Шри-Ланке, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме. На Суматре, крупном острове на западе Индонезии, погибли 908 человек, еще 410 пропали без вести.

Эти потери могут увеличиться из-за голода, который угрожает деревням и районам, остающимся недоступными в отдаленных районах Ачеха, заявил губернатор этой провинции Музакир. "Многим людям нужны базовые потребности", - отметил он журналистам. "Люди умирают не только из-за наводнений, но и от голода". По данным индонезийского метеорологического агентства, дождь может вернуться в субботу в провинциях Ачех и Северная Суматра, где вода и грязь погребли дома под собой. Некоторые эксперты считают, что Джакарта может объявить национальную катастрофу и обратиться за международной помощью, что свидетельствует о ее неспособности справиться со стихией в одиночку.

Тем временем, по состоянию на субботу, в Шри-Ланке - острове к югу от Индии, который на этой неделе обратился за международной помощью - число погибших достигло 607 человек, а 214 считаются пропавшими без вести. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал нынешнее стихийное бедствие самой страшной природной катастрофой в истории страны. Пострадали более двух миллионов человек, или почти 10 процентов населения острова. Выжившие получат до 10 миллионов рупий (около 33 тысяч долларов) на приобретение земли в более безопасном месте и строительство нового дома, говорится в заявлении министерства финансов Шри-Ланки.

Правительство также предлагает компенсацию в размере одного миллиона рупий (около 3 300 долларов) родственникам каждого умершего или оказавшегося инвалидом. Центр управления стихийными бедствиями Шри-Ланки сообщил, что на острове повреждено более 71 тысячи домов, и в субботу ожидается еще больше осадков. Международный валютный фонд заявил, что рассматривает запрос Шри-Ланки на выделение дополнительных 200 миллионов долларов, помимо уже запланированных 347 миллионов долларов, которые страна должна получить в этом месяце.