Резкие, неожиданные повороты в политике президента Соединенных Штатов Дональда Трампа европейские дипломаты называют американскими горками, пишут в статье для Bloomberg Алекс Уикхэм, Альберто Нарделли и Дарина Краснолуцкая.

Авторы статьи пояснили, что новая Стратегия нацбезопасности США дала четкие сигналы европейским союзникам — им следует изменить политику по ряду ключевых направлений, в противном случае их «сметут».

Вместе с тем, пояснили обозреватели, в Европе надеялись на то, что после публикации документа Украина окажется в лучшем положении, а США ужесточат свою политику в отношении России.

Историк выступил с мрачным прогнозом о будущем Европы

«Дипломаты ЕС все чаще говорят, что координировать позицию Трампа по Украине — все равно что сидеть в вагоне на американских горках — каждые несколько секунд направление меняется», — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что в ходе последних переговоров европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон предупредил партнеров, что США могут «предать» Украину. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинил Вашингтон в том, что он «играет в игры».