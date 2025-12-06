В Польше объявили тревогу из-за Украины

В польском городе Любартов были включены сирены воздушной тревоги, причиной которой назвали «ситуацию на Украине». Позже тревогу назвали ложной, передает RMF24.

«Бурмистр города Кшиштоф Пашник сообщил, что сигналы тревоги были активированы после получения информации от районного центра управления кризисными ситуациями, добавив, что они были запущены "в связи с текущей ситуацией на Украине"», — сказано в сообщении.

Польша обвинила Украину в диверсиях на ж/д путях

Однако после полуторачасовой проверки информация не подтвердилась, и тревога была отменена. При этом в центре управления чрезвычайными ситуациями заявили, что никаких распоряжений о включении сирены не давали.

Ранее стало известно, что поляки массово пропускают занятия на организованных Минобороны курсах по добровольной военной подготовке. «Люди записывались, но не сообщали об отсутствии и не освобождали места, чтобы кто-то другой мог пройти обучение. В результате в некоторых подразделениях посещаемость составляла 50 процентов, а иногда и ниже», — рассказал один из солдат.