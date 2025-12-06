В Госдепе рассказали, от кого зависит урегулирование украинского конфликта

Дальнейшее урегулирование украинского конфликта зависит от России. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам встречи специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с представителями Украины. Текст опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Обе стороны согласились, что прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности РФ проявить серьезную приверженность долгосрочному миру, в том числе шаги по деэскалации», — отмечается в публикации.

В Турции высказались о мирном урегулировании на Украине

Такое же заявление опубликовал и глава делегации Украины – секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Уиткофф и Кушнер подобных заявлений не делали.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.