Команда МАГАТЭ завершила комплексную оценку безопасности Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС. В организации говорят, что он «был серьёзно повреждён в результате удара беспилотника в феврале» этого года.

В сообщении МАГАТЭ отмечается, что событие также вызвало «крупный пожар во внешней облицовке стальной конструкции», построенной для предотвращения радиоактивных выбросов.

«Миссия подтвердила, что НБК утратил свои основные функции безопасности, включая возможности конфайнмента, но также обнаружила, что несущие конструкции или системы мониторинга не имеют постоянных повреждений», — сказано в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси отметил, что «были проведены ограниченные временные ремонтные работы», но необходимо комплексное восстановление и обновление программ автоматического мониторинга.

В 2026 году, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), объект в Чернобыле проведёт дополнительные временные ремонты для восстановления функции изоляции НБК.

В феврале Зеленский обвинил Россию в ударе по Чернобыльской АЭС. В России заявили, что киевский режим устроил провокацию с атомной станцией, чтобы сорвать переговорный процесс между Россией и США.