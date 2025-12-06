"Немыслимо представить": Трамп переписал судьбу НАТО

Вашингтон совершил, казалось бы, невозможное, официально закрепив отказ от ключевого постулата западной геополитики последних десятилетий. В опубликованной в пятницу новой доктрине национальной безопасности администрация президента США Дональда Трампа радикально пересмотрела свои взгляды на Североатлантический альянс. Эпоха «открытых дверей», которая считалась незыблемой с момента окончания холодной войны, де-факто объявлена завершенной.

Как отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, документ содержит формулировки, которые еще пару лет назад вызвали бы шок в европейских столицах.

«В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения"», — акцентировал внимание эксперт.

Новая стратегия национальной безопасности Трампа вызвала боль у европейских сателлитов

Политолог пояснил, что на протяжении более чем тридцати лет идея постоянного включения новых членов в блок была своего рода «мантрой», подвергать которую сомнению в приличном западном обществе было не принято. Однако реалии 2025 года заставили Белый дом сменить гнев на милость, а идеализм — на жесткий прагматизм. Лукьянов напомнил, что западная пресса долгое время пугала мир слухами о желании Трампа и вовсе вывести США из альянса, разрушив его изнутри. Новая доктрина ставит точку в этих спекуляциях, но предлагает совершенно иную модель существования.