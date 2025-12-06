"Немыслимо представить": Трамп переписал судьбу НАТО
Вашингтон совершил, казалось бы, невозможное, официально закрепив отказ от ключевого постулата западной геополитики последних десятилетий. В опубликованной в пятницу новой доктрине национальной безопасности администрация президента США Дональда Трампа радикально пересмотрела свои взгляды на Североатлантический альянс. Эпоха «открытых дверей», которая считалась незыблемой с момента окончания холодной войны, де-факто объявлена завершенной.
Как отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, документ содержит формулировки, которые еще пару лет назад вызвали бы шок в европейских столицах.
«В доктрине декларируется совершенно новый подход к европейским делам. Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения"», — акцентировал внимание эксперт.
Новая стратегия национальной безопасности Трампа вызвала боль у европейских сателлитов
Политолог пояснил, что на протяжении более чем тридцати лет идея постоянного включения новых членов в блок была своего рода «мантрой», подвергать которую сомнению в приличном западном обществе было не принято. Однако реалии 2025 года заставили Белый дом сменить гнев на милость, а идеализм — на жесткий прагматизм. Лукьянов напомнил, что западная пресса долгое время пугала мир слухами о желании Трампа и вовсе вывести США из альянса, разрушив его изнутри. Новая доктрина ставит точку в этих спекуляциях, но предлагает совершенно иную модель существования.
«Теперь они, судя по всему, выходить не собираются, но считают, что организация не должна брать на себя лишний риск. Потому что попытки расширения, как показал пример Украины, несут очень серьезные угрозы безопасности и стабильности», — резюмировал Лукьянов.