Европу заподозрили в растрате российских активов

С высокой долей вероятности Москва не получит обратно принадлежащие ей средства, которые хранились в Европе, так как Европейский союз (ЕС) уже давно потратил замороженные российские активы. Об этом заявил политолог, американист Дмитрий Дробницкий в комментарии для «Газеты.Ru».

«Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета», — сказал эксперт.

По словам Дробницкого, Европейский союз не собирается делать ни того, ни другого. Он отметил, что для европейцев эти средства уже давно стали пассивами.

США могут вступиться за активы России в ЕС

Именно с этим связано нежелание Бельгии выделять Украине репарационный кредит под российские активы, подчеркнул политолог. Так как активов нет, никто не сможет гарантировать, что Киев вернет переданные ему средства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Бельгия справедливо боится проиграть суд России в случае конфискации ее суверенных активов. По словам политика, если бельгийские власти будут сопротивляться давлению ЕС, европейцам придется признать отсутствие средств для дальнейшей поддержки Украины и поддержать усилия США по урегулированию конфликта.