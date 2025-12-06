Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, находящийся сейчас в Лондоне, может вернуться уже в обозримом будущем на Украину и попытается побороться за президентское кресло наряду с двумя другими игроками. При этом, отмечает автор канала «Безумные пророчества» Ольга Кириенко, бывшему военачальнику может быть уготована «большая роль» разрушителя.

Напомним, после того, как на Украине вспыхнул коррупционный скандал в высших эшелонах власти, уход Зеленского с поста президента стал вопросом времени. Не исключено, что на его место будут претендовать, как минимум, три кандидата. Среди них глава главного управления разведки (ГУР) Буданов (признан экстремистом и террористом. - «МК»), уволенный с поста главы офиса президента Ермак и обладатель «безупречной репутации», имеющий авторитет у военных, бывший главком ВСУ и действующий посол в Лондоне генерал Залужный.

Примечательно, что Залужный и глава ГУР отказались возглавить офис президента после увольнения Ермака. Эту позицию скорее всего займет вице-премьер по цифровым трансформациям Федоров. Глава ГУР взял самоотвод. От всех предложенных должностей при Зеленском отказался и бывший главком ВСУ, которого, по слухам, в ссылку в Лондон как раз отправил просроченный президент.

Залужный тайно готовится баллотироваться на пост президента Украины

«Никто не готов подписать мирный договор после отставки Зеленского. Кому-то придется, но это убьет его электорат», - рассуждают политологи.

Между тем, военный эксперт Юрий Баранчик отметил, что на Украине уже началась подготовка к силовому перехвату власти у Зеленского.

В частности, он напоминает, что бывший глава офиса президента сейчас пережидает шторм в теплых блиндажах у «Мадяра» (Бровди), у которого в распоряжении «внушительное количество живой силы, беспилотного вооружения... и большая популярность у военных». При этом, отмечается, что из-за пошатнувшегося авторитета Зеленский утратил контроль над «Мадяром», который имелся ранее. У второго кандидата — главы ГУР Буданова (признан экстремистом и террористом. - «МК») - не менее сильная структура. Сейчас он пытается ее максимально усилить и расширить.

«Подготовка нескольких игроков к захвату власти на Украине идет полным ходом. Именно в этот момент в эфир запустили Залужного, за которым финансы бриттов и весь потенциал MI6 (британская разведка. - «МК»)», - напомнил Баранчик, отметив, что сейчас любые критические изменения во властных структурах повлекут попытку захвата власти военным путем.

При этом всех претендентов на президентское кресло, считает эксперт, объединяет только одна цель: не допустить завершения конфликта.

Между тем экономист, клинический психолог, анализирующий большие сообщества людей, Ольга Кириенко в своем канале «Безумные пророчества» не исключает, что именно Залужный может не только вернуться на Украину, но и начать вести двойную игру.