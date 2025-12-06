Новая стратегия национальной безопасности Трампа вызвала боль у европейских сателлитов

Белый дом без лишнего шума обнародовал новую стратегию национальной безопасности президента Дональда Трампа - 33-страничный документ, который развивает его доктрину “Америка превыше всего” и определяет планы администрации по перестройке внешней политики США, начиная с переброски военных ресурсов в Западное полушарие и заканчивая беспрецедентно конфронтационной позицией по отношению к Европе.

Стратегия основана на призыве Трампа к “корректировке” военного присутствия США в Западном полушарии для борьбы с миграцией, незаконным оборотом наркотиков и «ростом враждебных сил в регионе», отмечает CNN.

В документе излагаются планы по увеличению присутствия береговой охраны и военно-морского флота в регионе, а также развертыванию сил для “обеспечения безопасности границы и разгрома картелей, включая, при необходимости, применение смертоносной силы”. В стратегии нацбезопасности это рассматривается как часть “Следствия Трампа” из доктрины Монро - призыва американского президента 1823 года к европейским державам уважать сферу влияния США на Западе.

В России рассказали об угрозе Трампа Евросоюзу

“Соединенные Штаты должны занимать лидирующие позиции в Западном полушарии в качестве условия нашей безопасности и процветания — условия, которое позволяет нам уверенно заявлять о себе в регионе там, где и когда это необходимо”, - говорится в документе.

Это происходит на фоне того, что администрация проводит смертоносную кампанию против предполагаемых судов с наркотиками в международных водах, в результате чего было уничтожено по меньшей мере 23 судна и погибло 87 человек, напоминает CNN. Сторонние эксперты по правовым вопросам и некоторые члены Конгресса подвергли сомнению законность этих усилий.

Раздел стратегии, посвященный Европе, представляет собой более драматическую эскалацию, предупреждая, что европейские страны сталкиваются с “экономическим спадом”, который может “затмиться реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации”.

Далее в документе утверждается, что “в долгосрочной перспективе более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий большинство некоторых членов НАТО станут неевропейцами”, что поднимает “открытый вопрос” о том, будут ли эти страны продолжать рассматривать свой союз с Соединенными Штатами.

В стратегии администрации также утверждается, что “война на Украине привела к негативному эффекту увеличения внешней зависимости Европы, особенно Германии”, и утверждается, что “значительное европейское большинство хочет мира, однако это желание не воплощается в политику, в значительной степени из-за подрыва этими правительствами демократических процессов.”

Стратегия обвиняет европейских чиновников в блокировании поддерживаемых США усилий по прекращению конфликта и утверждает, что прекращение “военных действий” необходимо для стабилизации европейской экономики, предотвращения войны и восстановления стабильности в отношениях с Россией: “Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем прекращении боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, чтобы обеспечить ее выживание как жизнеспособного государства”.

Важный момент в европейском разделе стратегии идет дальше, недвусмысленно одобряя усилия по влиянию на внутреннюю политику союзников США, в котором говорится, что в рамках широкой американской политики в отношении Европы приоритетным должно быть “культивирование сопротивления нынешней траектории развития Европы в европейских странах”.

“Если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет или меньше. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европейской, вернула себе цивилизационную уверенность в себе и отказалась от своей неудачной попытки удушения нормативными актами”, - говорится в новой американской стратегии национальной безопасности.

Главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге для прессы в пятницу, что у европейских лидеров еще не было “времени ознакомиться с документом” и они “не в состоянии комментировать”.

В документе также подтверждается стремление администрации “покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвратить его реальное превращение”.

В документе формализованы некоторые из предыдущих критических замечаний администрации в адрес Европы. В своей речи в Мюнхене, Германия, в феврале вице-президент Джей Ди Вэнс сказал европейским лидерам, что самая большая угроза их безопасности исходит “изнутри”, а не от Китая или России.

“Что меня беспокоит, так это угроза изнутри, отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей”, - заявил Вэнс аудитории европейских сателлитов, сидевшей с каменными лицами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Стратегия администрации Трампа также предусматривает двоякий подход к Китаю, направленный на сдерживание глобального влияния Пекина при сохранении экономических связей и сохранении нынешних условий на Тайване, заявляя, что “сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом”.

В документе также содержится призыв к “поддержанию подлинно взаимовыгодных экономических отношений” с Китаем, уделяя приоритетное внимание “взаимности и справедливости” и уменьшая зависимость США от этой страны. Согласно документу, такая перезагрузка является ключом к поддержанию роста экономики США с “30 триллионов долларов в 2025 году до 40 триллионов долларов в 2030-х годах”.

Стратегия описывает альянсы как инструментальные, а не внутренние, называя их “широкой сетью альянсов с союзниками и партнерами по договору в наиболее стратегически важных регионах мира”, которые используются в качестве инструментов в более широких рамках, основанных на стремлении Трампа нарушить традиционные нормы.