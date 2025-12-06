Обвиненного в коррупции Ермака заметили в Киеве с Зеленским

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после громкого коррупционного скандала и отставки может оставаться в Киеве и продолжать работать с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

«Сообщают, что Ермак в Киеве. Он продолжает руководить аппаратом Зеленского. Ермак же не покинул многие посты, которые занимал и по безопасности, в наблюдательных советах различных предприятий», — сказал Вакаров в интервью aif.ru. Он также отметил, что сразу после обысков и отстранения от должности тот публично заявил, что «отправляется на фронт». Сделал он это, по мнению политолога, чтобы «отмазаться» от антикоррупционных ведомств.

Украинцы опасаются, что Ермак избежит ответственности за коррупцию

Вакаров напомнил, что после обысков прошла уже неделя, однако Ермаку так и не предъявили обвинений. Также отсутствуют подтверждения того, что он находится в зоне боевых действий. При этом политолог не исключил, что один из ближайших соратников Зеленского может сейчас быть за пределами Украины. По его словам, Ермака якобы видели в Вене, откуда он может дистанционно руководить работой офиса президента.

Об отставке Ермака с поста главы Офиса президента Украины стало известно 28 ноября, указ об увольнении подписал президент страны Владимир Зеленский после обысков, проведенных НАБУ и САП в рамках коррупционного дела. После этого Ермаку запретили выезд за границу. В ответ украинский чиновник предупредил, что все, кто «отвернулись от него, получат по заслугам».