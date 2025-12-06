Украинцы опасаются, что Ермак избежит ответственности за коррупцию

Пользователи украинского сегмента интернета полагают, что экс-главе офиса президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку удастся уклониться от уголовного преследования и серьёзной ответственности в рамках коррупционного скандала. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав дискуссии в социальных сетях.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели 28 ноября обыски у Ермака на фоне разгоревшегося дела о коррупции в энергетической отрасли. В тот же день он подал заявление об отставке.

В связи с этими событиями пользователи Telegram высказывают опасения, что Ермак может скрыться и избежать заслуженного наказания. Пользователь ruslan_kitsenuk заявил, что Ермак много наворовал и теперь может залечь на дно. Комментатор Марьяна Г добавила, что, по её мнению, он уже замел все следы и выйдет сухим из воды.

Ермак впервые высказался о Зеленском после увольнения

Пользователь Наталочка прокомментировала, что не имеет значения, будет ли предъявлено официальное подозрение, поскольку сам инцидент подрывает авторитет президента. Она отметила, что для Европы, борющейся с коррупцией, крайне важны шаги президента, и в лучшем случае ему следует отстранить Ермака.

Среди комментаторов есть и те, кто предположил, что Ермак был заранее предупреждён о готовящемся расследовании, что дало ему время подготовиться. Пользователь OG заявил, что предупреждённый человек вооружён, и выразил неверие в то, что это было неожиданностью. Комментатор Дмитрий добавил, что Ермака, конечно, предупредили заранее, назвав ситуацию цирком, и выразил раздражение от жизни в таком государстве.

Многие украинцы сочли, что экс-глава офиса Зеленского заслуживает сурового наказания с изъятием имущества. Комментатор Alex заявил, что Ермака следует посадить за решётку и конфисковать всё украденное. Пользователь Gennadiy придерживается аналогичного мнения, считая, что одного увольнения недостаточно.

Некоторые пользователи высказали предположение, что Ермак может покинуть страну, чтобы избежать правосудия. Пользователь Леонид Бондаренко поинтересовался, покинет ли он Украину в течение ближайших одного-двух часов.

НАБУ и САП инициировали масштабную операцию по вскрытию коррупционных схем в энергетике Украины 10 ноября. После проведения обысков ведомства опубликовали фотографии сумок, набитых пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей. Антикоррупционное бюро предъявило обвинения семи участникам преступной группы.

В ходе расследования у Ермака были изъяты несколько телефонов и ноутбуков. Как отметил депутат Рады Ярослав Железняк, данная техника, скорее всего, была заменена на новую незадолго до проведения обыска.