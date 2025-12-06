Коррупционные скандалы на Украине могут стать началом конца для Владимира Зеленского, пишет испанское издание Rebelion.

«В условиях военного истощения, после почти четырех лет конфликта, в котором Украина уже проиграла, легитимность его руководства висит на волоске», – говорится в публикации.

Зеленский после коррупционного скандала и отставки главы его офиса Андрея Ермака пообещал «полную реорганизацию» своей администрации, однако авторы статьи выражают сомнение в том, что такая «перезагрузка» сможет улучшить ситуацию. По мнению экспертов, эти изменения могут лишь ускорить падение бывшего комика.

Кадыров призвал украинцев выйти и сказать свое слово против Зеленского

Напомним, экс-главу офиса Зеленского заподозрили в подготовке побега с Украины. Местные СМИ пишут, что Ермак приезжал в Службу внешней разведки Украины, где для него могут готовить документы для выезда из страны.

Ранее в Верховной раде заявили о требовании немедленной отставки Зеленского. По словам депутата Артема Дмитрука, главарь киевского режима будет использовать все возможные средства для отсрочки, включая различные оправдания и уловки.