Встреча представителей США и Украины во Флориде не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

© Газета.Ru

«Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — говорится в сообщении издания.

Исход конфликта на Украине описали словами «Россия поставит Европу на колени»

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева провел новую встречу с представителями США для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленскоого не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.