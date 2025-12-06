Венгрия заблокировала план по крупному займу для Украины

Венгрия отклонила инициативу Европейской комиссии по привлечению кредитных средств на сумму 90 миллиардов евро для финансовой поддержки Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщает издание, рассматривался вариант выпуска еврооблигаций в качестве резервного плана на случай, если не будет реализована схема с использованием замороженных российских активов. Будапешт воспользовался правом вето в ходе совещания послов государств Евросоюза в Брюсселе.

Будапешт всегда ставит на первое место национальные интересы

Ранее президент России Владимир Путин назвал незаконным изъятием возможную конфискацию находящихся в Европе российских активов. Он подчеркнул, что правительство страны уже подготавливает комплекс ответных мер на такой случай.