В США рассказали о переговорах Уиткоффа и Кушнера с украинской стороной

США и Украина провели конструктивные переговоры о продвижении к миру. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.

Отмечается, что в переговорах участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров вместе с начальником Генерального штаба генералом Андреем Гнатовым.

В ведомстве назвали прошедшие переговоры «конструктивной дискуссией о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине». Также стороны обсудили итоги встречи Уиткоффа и Кушнера с российской стороной.

Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

«Обе стороны согласились, что реальный прогресс на пути к любому соглашению зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации», — говорится в сообщении пресс-службы.

6 декабря Госдеп США сообщил, что американская и украинская делегации согласовали «рамки» мер безопасности.

Помимо прочего, стороны обсудили послевоенное восстановление Украины, а также совместные экономические инициативы.

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.