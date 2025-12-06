Мерц заявил о необходимости всех стран ЕС разделить риски в вопросе активов России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после переговоров с бельгийским премьер-министром Бартом де Вевером и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что все страны Европейского союза в вопросе замороженных российских активов должны разделить те же риски, что и Бельгия.

«Особая вовлечённость Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть учтена в любом возможном решении таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее бундестаг отклонил резолюцию о передаче российских активов Украине.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров между тем объяснил в беседе с RT, почему бельгийские парламентарии аплодировали премьер-министру страны Барту де Веверу после его речи об отказе передать замороженные российские активы под контроль Еврокомиссии без гарантий.