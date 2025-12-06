США и Украина договорились о «рамках» мер безопасности

Американская и украинская делегации согласовали «рамки» мер безопасности. Об этом сообщает Госдепартамент США.

«Американцы и украинцы <...> согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, стороны обсудили послевоенное восстановление Украины, а также совместные экономические инициативы.

Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

Портал Axios сообщал, что переговоры делегаций США и Украины продолжатся в Майям в субботу, 6 декабря. По информации авторов материала, американская сторона считает, что компромисса по территориальным вопросам можно достичь.

5 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что завершение урегулирования конфликта на Украине «на очереди».

Также помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл неизвестные нюансы переговоров российского лидера Владимира Путина, спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

По его словам, атмосфера в ходе встречи была «конструктивно-дружеская».

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.