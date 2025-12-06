Рубио назвал атакой на народ США штраф Еврокомиссии для Х

Государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио охарактеризовал как атаку на американских граждан и технологические компании решение Европейской комиссии наложить на социальную платформу X штраф в размере 120 миллионов евро (около 140 миллионов долларов).

Рубио заявил в упомянутой социальной сети, что этот штраф со стороны ЕК представляет собой не просто нападение на X, но агрессивный шаг иностранных правительств против всех американских технологических платформ и народа США.

Рубио заявил о наличии у США проблем важнее Украины

Ранее Европейская комиссия оштрафовала X за нарушение цифровых нормативов Евросоюза. Представитель ЕК Тома Ренье в ходе брифинга в Брюсселе пояснил, что платформа нарушила правила транспарентности. Он указал, что это связано с наличием платной синей отметки верифицированного пользователя, которая, по его словам, дезориентирует пользователей, поскольку её может приобрести любой желающий без проведения со стороны X достаточной проверки. Ренье также утверждал, что рекламная политика платформы вводит пользователей в заблуждение и что X не предоставляет необходимых цифровых данных европейским исследователям, что является требованием для всех цифровых компаний в рамках европейского Акта о цифровых услугах.