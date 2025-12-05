Команда украинского лидера Владимира Зеленского в последние четыре годы активно саботировала независимый антикоррупционный надзор в стране.

Об этом говорится в расследовании The New York Times (NYT).

«Администрация президента Владимира Зеленского формировала советы директоров из лояльных ему людей, оставляла места пустыми или вообще блокировала их создание. Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в статье.

Издание подчеркивает, что администрация Зеленского обвинила обвинила наблюдательный совет «Энергоатома» в неспособности остановить коррупцию, однако на самом деле именно украинское правительство нейтрализовало совет.

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации в сфере энергетики коррупционной схемы, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.