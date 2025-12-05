Зеленский лишил Ермака двух должностей

Владимир Зеленский исключил бывшего главу своего офиса Андрея Ермака из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что Зеленский подписал соответствующие указы. При этом, ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что после увольнения Ермак все еще сохранил по меньшей мере десять должностей.

Напомним, что 28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось сразу после того, как антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП провели обыски в квартире и офисе Ермака.