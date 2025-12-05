Зеленский исключил Ермака из состава СНБО Украины

Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уволенного главу своего офиса Андрея Ермака.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.

«Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака», — говорится в тексте указа.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники писало, что Ермак после увольнения продолжает занимать как минимум десять должностей в аппарате правительства.