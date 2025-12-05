Суд в США вынес решение о публикации материалов жюри по делу Эпштейна

Окружной суд в США распорядился обнародовать судебные материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение вынес окружной суд по южному округу Флориды. Согласно решению суда, материалы по делу Эпштейна могут быть опубликованы американским правительством.

«Постановляется, что ускоренное ходатайство правительства США о рассекречивании протоколов большого жюри и внесении изменений в охранный приказ удовлетворено», — сказано в решении суда.

Напомним, что В 2008 году Эпштейн был арестован по делу о склонении к занятию проституцией и изнасиловании несовершеннолетней, а в 2019-м был повторно арестован за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. В том же году он был обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Официальной причиной смерти тогда назвали самоубийство.

