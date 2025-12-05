Венгрия заблокировала план ЕС по займу для Украины на €90 млрд

Венгрия заблокировала план Европейской комиссии (ЕК) по привлечению займа в €90 млрд для финансирования Украины. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Речь шла о выпуске евробондов в качестве запасного варианта на случай провала схемы с использованием замороженных российских активов. Венгрия воспользовалась правом вето на заседании послов стран Европейского союза в Брюсселе.

«Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины», — говорится в материале издания.

Этот план рассматривался как «план Б» после того, как обсуждение экспроприации российских активов для так называемого репарационного кредита Украине зашло в тупик.

До этого ТАСС писало, что страны Евросоюза не смогли согласовать план по экспроприации российских активов в рамках схемы так называемого репарационного кредита для Украины.