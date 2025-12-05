Ермак готовится к побегу

Спецслужбы Украины могут подготавливать документы для выезда бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации СМИ, 5 декабря Ермак приехал в центральный офис Службы внешней разведки Украины (СВРУ) на бронированном Mercedes S-класса. Внутри он провел 45 минут. Содержание встречи остается неизвестным, но после отъезда к главе СВРУ был вызван руководитель департамента, который занимается документами прикрытия.

«После отъезда Ермака глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия <...> документы прикрытия могут готовиться для возможного пересечения границы», – сообщили местные СМИ.

28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось сразу после того, как антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП провели обыски в квартире и офисе Ермака.