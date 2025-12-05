Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) хотят уничтожить Украину по ряду причин, в том числе для сокрытия коррупционных связей с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, ЕС хочет избавиться от Украины по принципу не доставайся же ты никому.

Также депутат напомнил, что репарации платит проигравшая сторона победителю. Дубинский подчеркнул, что в данном конфликте именно Украина терпит поражение.

«Все, что хочет сейчас Урсула фон дер Ляйен — заставить Россию воевать с Украиной до ее полного уничтожения, потому что любое мирное соглашение будет означать списание этих денег», — написал Дубинский.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступает против этого.