При обыске у Ермака нашли множество оккультных предметов

При обысках у экс-главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака нашли множество оккультных предметов. Об этом сообщил считающийся близким к офису украинского главы блогер Игорь Лаченков в Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) нашли «куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов». Как отметил Лаченков, оказалось, что Ермак — «фанат таро, нумерологии, астрологии и черной магии».

Уволенный Ермак сохранил за собой минимум десять государственных постов

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ), НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками к призывавшей к миру с Россией депутату Верховной Рады Анне Скороход.