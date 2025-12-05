Макрон захотел стать ключевым переговорщиком с Москвой

Французский лидер обратился к Трампу с просьбой возложить на него ключевую роль в диалоге с Москвой, а также настаивал на более активном вовлечении Евросоюза в процесс урегулирования.

"Нами были предложены варианты мирного решения. Китай выразил солидарность с данными инициативами, продемонстрировав свою поддержку, как и мы. Однако, единственной стороной, не заинтересованной в прекращении конфликта, является Россия, стремящаяся к максимальному контролю", - отметил Макрон.

По мнению Макрона, на данный момент условия для возобновления переговорного процесса с участием России отсутствуют.