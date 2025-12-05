Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам

Большинством голосов депутатов бундестага были отклонены две резолюции — о передаче Киеву замороженных в Европе российских активов и о прекращении сотрудничества с РФ в ядерной сфере. Об этом говорится на сайте немецкого парламента.

В случае с первой резолюцией, которая требовала от правительства ФРГ принять меры в Группе семи для передачи всех замороженных активов России в полном объеме украинской стороне, против проголосовали 455 парламентариев, 77 поддержали ее, а остальные 53 человека — воздержались.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Штефан Койтер заявил, что предложение изъять российские активы является «сомнительным с юридической точки зрения и крайне опасным в экономическом плане». Он также заявил, что оно представляет собой прямую атаку на интересы ФРГ, и добавил, что такое действие нарушило бы нормы международного права.