США не позволят Европе принять участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине из-за ее безрассудства. Такую точку зрения высказал бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в материале на платформе Substack.

По его словам, европейские страны, вероятно, не будут играть никакой роли в мирном процессе, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами.

Как утверждает Брайен, США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от Европы, включая сокращение обмена конфиденциальными разведывательными данными.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон изначально не привлекал представителей Европы для определения условий мирного плана по Украине, поскольку европейцы не являются реальными игроками в переговорах.