Индийский юрист Хридай Сарма раскрыл основное значение визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

По мнению эксперта, состоявшиеся переговоры подтвердили прочность российско-индийских отношений на стратегическом уровне, передаёт NEWS.ru.

Главным итогом прошедшего саммита, считает он, стало подписание важных документов, направленных на укрепление сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах.

«Ключевыми результатами встречи стали обещания России продолжить бесперебойные поставки топлива для экономики Индии и сотрудничество в производстве мочевины, удовлетворяющее критически важные энергетические и сельскохозяйственные потребности», – отметил Сарма.

Особое внимание было уделено оборонному сотрудничеству и технологическому партнёрству. Россия подтвердила свой статус основного поставщика вооружений и ключевого партнера в модернизации индийских вооруженных сил.

В долгосрочной перспективе визит имеет важное значение для укрепления позиций обеих стран в азиатском регионе.

«Эти соглашения позволяют обеим странам играть более весомую роль в развивающемся формате БРИКС+, способствуя формированию более сбалансированного и многополярного мирового порядка в предстоящие годы», – резюмировал Сарма.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Путин поблагодарил индийскую сторону за конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе государственного визита.