Работница украинской прокуратуры продала интимные фото в интернете и опозорилась

Работница прокуратуры из Украины оказалась в центре скандала: в интернете появились её пикантные фотографии и видео, распространяемые через специальную платформу.

Луиза Карапетян, представляющая Новобаварскую окружную прокуратуру Харькова, запечатлена на кадрах в разнообразных нарядах и провокационных позах. После обнародования интимных материалов, они были оперативно удалены с сайта, а страница заблокирована.

Вскоре последовало заявление от прокуратуры, где утверждалось, что за утечкой контента стоит бывший партнер Карапетян, движимый желанием мести. Доходы прокурора от продажи откровенного контента остаются неизвестными, однако в её декларации за 2024 год отражена лишь заработная плата и незначительные социальные выплаты.