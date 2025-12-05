Старые правила отношений между странами больше не работают, а старого мира больше нет.

© Lenta.ru

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, вероятный кандидат на пост главы Офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Новости.Live» в Telegram.

«Старый свет разрушен, его больше нет. Можно смотреть по-разному, хорошо это, плохо, просто надо признать: его больше не существует. И правила, которые были раньше, тоже не существуют. И старые правила работать не могут и не будут», — сказал он.

Он подчеркнул, что подтверждением этого является годовщина подписания Будапештского меморандума, в рамках которого Киев отказался от ядерного оружия.

В России отреагировали на обещание Буданова* выпить кофе в Крыму

Ранее «Украинская правда» сообщила, что обещания Буданова выпить кофе в Крыму связаны с отсутствием контроля со стороны руководства. До него с нереалистичными прогнозами об успехах ВСУ также высказывались советники главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Михаил Подоляк.