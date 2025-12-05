Германия отвергла советы США

США остаются самым важным союзником Германии в Североатлантическом альянсе, однако Берлин не нуждается во «внешних» советах Вашингтона.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, комментируя новую американскую Стратегию по национальной безопасности, передает Би-би-си.

«США являются и будут нашим самым важным союзником в НАТО. Но этот альянс сосредоточен на решении вопросов политики безопасности. Поэтому считаем, что в будущем мы сможем обсуждать эти вопросы полностью самостоятельно и не нуждаемся во внешних советах», — отметил дипломат.

Ранее Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой упоминаются отношения США с Европой. Согласно документу, американская администрация находится в противоречии с чиновниками Европы, которые возлагают нереалистичные надежды на войну и топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.

28 ноября канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг директиву США, призывающую западные правительства принять более жесткие меры в отношении миграционной политики в своих странах. Он подчеркнул, что это «только дело Германии».