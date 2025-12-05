В Финляндии сделали заявление о поддержке Украины

Бывший глава финской разведки Пекка Товери заявил, что Финляндия не отправит на Украину своих военных. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Wirtualna Polska.

По словам Товери, Финляндия сильно ограничена в вопросе численности собственных войск. При этом бывший генерал считает, что сейчас Хельсинки должны сосредоточиться на собственной защите. Кроме того, Финляндия все еще задействована в военной помощи ВСУ, и состоит в «коалиции желающих».

«Наши возможности размещения своих войск на Украине ограничены», — заявил он.

Ранее президент Финляндии заявил, что «украинцам будет тяжело переварить» условия мирного соглашения с Россией.