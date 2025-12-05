Мадуро просил Трампа оставить ему миллионы долларов и дать убежище за отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил главу Белого дома Дональда Трампа оставить ему 200 миллионов долларов из личных активов. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, взамен Мадуро согласился подать в отставку. Помимо суммы денег, он также хочет получить амнистию для своих соратников, а также убежище в какой-нибудь дружественной стране.

Издание сообщает, что в результате Трамп и Мадуро не смогли прийти к соглашению из-за требования об амнистии. Кроме того, они также не сошлись во мнениях по поводу формировании переходного правительства. Еще одной спорной темой стало расположение убежища для Мадуро. Газета утверждает, что Трамп предложил венесуэльскому политику уехать в Китай или Россию, но Мадуро хочет остаться в Западном полушарии.

Ранее Госдеп США переиздал предупреждение для американцев покинуть Венесуэлу.